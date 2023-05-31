Каким настоем поливать огурцы, чтобы защитить их от вредителей: секрет опытных дачников

Натуральный продукт предотвратит проблемы с нежелательными насекомыми, которые "охотятся" на ваши огурцы

Все культуры на огороде страдают от вредителей. Вездесущая тля, а также слизни, клещи и белокрылка могут уничтожить урожай огурцов. Однако с помощью натурального настоя вы защитите растение от паразитов.

Поливайте огурцы особым луковичным раствором, чтобы им не были страшны вредители. Рецептом действенного средства делится издание "Земляк".

Чтобы приготовить настой для полива огурцов, используйте натуральный ключевой ингредиент – шелуху лука. Для этого вам нужно прокипятить луковую шелуху, настоять и остудить до комнатной температуры.

Как защитить огурцы от вредителей с помощью лукового настоя? Необходимо опрыскивать раствором листья растения. Альтернативный способ: вылить в каждую лунку по литровой банке полученной жидкости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что листья огурцов могут пожелтеть. Чтобы решить неприятность, воспользуйтесь проверенным народным методом, можно обойтись без химикатов. А еще мы писали, какие растения рекомендуется размещать на огороде рядом с огурцами. Правильное соседство в несколько раз увеличит урожай культур.