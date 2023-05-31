Готовьте кошельки: этим знакам Зодиака карты Таро обещают деньги, и уже совсем скоро

Все дела удастся успешно завершить, также может поступить выгодное предложение

Долгожданное лето уже само себе хороший повод для радости, однако для нескольких знаков Зодиака ближайшие дни также ознаменуются и улучшением финансовой ситуации.

Этими знаками являются Весы, Скорпион, Водолей и Рыбы, — на это указывает финансовый расклад Таро, который "Телеграф" составил на эту неделю

Весам выпал Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — в этом случае удача будет не на Вашей стороне.

Скорпионам выпал Рыцарь кубков

На этой неделе Вы можете получить выгодное предложение или денежные поступления, аванс. Слушайте свою интуицию, она подскажет, как лучше поступить.

Водолеям выпал Император

Императоры не бедствуют, — и Вы вместе с ним можете укрепить свое финансовое положение, совершить какие-то мудрые шаги в этом направлении, принять верные решения в вопросе недвижимости, стабилизировать свое финансовое положение.

Рыбам выпала Девятка кубков

Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что на неделе Вы успешно решите финансовые и деловые вопросы, Ваши маленькие прихоти исполнятся, также могут быть материальные приобретения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.