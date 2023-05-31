Любовный гороскоп Таро на июнь: Близнецов ждет драма, а у Скорпионов может быть соперник

Многие отношения могут оказаться под угрозой

Первый месяц лета в 2023 году может испытать чувства некоторых на прочность и даже привести к расставанию, в то время как другие наоборот смогут найти пару или вступить в брак.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на июнь 2023 года,

Вот какие карты выпали на этот раз

Овен — перевернутая Восьмерка кубков

Возможно, Вы не уверены в себе, в связи с чем Вам сложно строить сейчас адекватные отношения. Карта предупреждает, что жертвовать собой ради другого, — плохая идея, которая не принесет желаемого результата.

Телец — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на неопределенность и ненадежность в личной жизни, с которыми Вам будет лень что-то делать. Вполне вероятно, что все в июне в Ваших отношениях все будет складываться так, как хочет того партнер.

Близнецы — перевернутая Сила

Ваша личная жизнь в июне 2023 года может стать похожей на бразильский сериал с наигранными драмами и эмоциональными шумными разборками. Договариваться и идти на компромиссы будет сложно, могут возникнуть проблемы в интимной сфере, более того, также возможно, что кто-то в паре может обманывать.

Рак — перевернутая Шестерка кубков

У Вас в начале лета может быть флирт, игривость, даже какие-то отношения, однако прошлое не даст Вам качественно наладить личную жизнь и построить что-то серьезное.

Лев — Маг

Для Вас в июне отличное время, чтобы налаживать личную жизнь, — Вы сможете найти себе пару, перевести отношения на новый уровень или разорвать старые и изжившие себя узы. Будьте решительны.

Дева — Десятка мечей

Эта карта предрекает неизбежный конец. Он может наступить внезапно или же стать логичным завершением сложных отношений. В любом случае, — смиритесь, наступил переломный момент и ничего уже поделать нельзя.

Весы — Императрица

Ваши сердечные дела в июне будут складываться просто чудесно. Вы вскоре можете вступить в брак или завести ребенка, Ваша жизнь будет наполнена радостью и удовлетворением.

Скорпион — перевернутая Девятка пентаклей

В Ваших отношениях все будет непросто, — может быть третья сторона, которая может мешать развитию отношений, общие планы могут передвинуться или отмениться, также может быть место манипуляциям в отношениях. Кроме того, вскоре может снова всплыть какой-то неприятный инцидент, который уже принес немало проблем в прошлом.

Стрелец — перевернутая Четверка жезлов

Ваш партнер по каким-то причинам может утаивать свои настоящие намерения и быть неудовлетворенным бытом, и лучше найти время сесть и поговорить по душам, чтобы разрешить все недомолвки.

Козерог — Шестерка пентаклей

Эта карта взаимопомощи и поддержки, сексуальной щедрости и нежности. Июнь в 2023 году у Вас скорее всего выдастся удачным. Возможно даже откроете общее дело с партнером.

Водолей — перевернутый Отшельник

В этом положении карта может говорить о нестабильных отношениях, в которых партнер хочет все лишь для себя и намеренно может испытывать чувства на прочность. Иногда перевернутый Отношеник может быть рекомендацией к расставанию, хотя бы временному.

Рыбы — перевернутая Семерка пентаклей

В этом положении карта говорит, что в отношениях есть проблемы с гармонией, Ваш партнер может тяготить и раздражать Вас, при этом никто из Вас не может решиться на компромисс. Кроме того, карта также может и предупреждать, что есть место изменам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца 2023 года по картам Таро.