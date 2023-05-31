Незаменимое удобрение для огурцов: овощи тут же пойдут в рост

Древесная зола – незаменимый помощник любого огородника

Опытные дачники удобряют культура на огороде, благодаря чему овощи растут здоровыми, большими, крепкими и вкусными. Использовать магазинные средства необязательно, ведь есть удачная альтернатива – древесная зола. Определенные вещества нужны и огурцам.

Огурцы тут же пойдут в рост, если подкормить их золой. Сделать это можно несколькими способами, рассказывает "Земляк".

Зола для подкормки растений богата полезными микроэлементами. В золе лиственных много кальция, коры и соломы – фосфора, луговых растений – калия. Лучше всего подкармливать огурцы в период цветения и формирования плодов.

Как удобрять огурцы золой? Приготовьте раствор из 10 л воды и 300 г золы. Оставьте настаиваться минимум на неделю, периодически помешивая. Первое удобрение можно проводить, как только появится третий листок. Затем в начале цветения и после каждые две недели (всего шесть раз). лейте раствор под корень в теплую погоду. Земля не должна быть сухой, поэтому сначала проведите обычный полив, а затем уже удобряйте культуру настоем из золы.

Кроме того, подкормку можно вносить в сухом виде. Просто посыпьте золой грядки, а затем полейте огурцы, как обычно.

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