Почему нельзя смартфон заряжать в автомобиле: веские причины этого не делать

Батарея телефона может испортиться от ненаправильного процесса зарядки

Часто смартфон разряжается в самый неподходящий момент. Чтобы его зарядить и не пропасть со связи, владельцы автомобилей ставят его на зарядку в автомобиле. Но мало кто знает, что это может навредить телефону.

На портале Santeplus рассказали о том, почему не стоит заряжать смартфоны в машины и какие риски существуют. Основная проблема заключается в том, что для зарядки телефона нужна стабильная подача энергии, но автомобиль этого дать не может.

Современные смартфоны не требуют зарядки до 100%, ведь этом наоборот может навредить аккумулятору и сократить срок его службы. Главное, чтобы была стабильная подача электроэнергии, но прикуриватель автомобиля не может этого обеспечить.

Когда запускается генератор, ему необходимо много энергии. Из-за чего падает напряжение. Кроме того, к этому приводит использование обогрева в авто или кондиционера. Все это крайне негативно влияет на работу смартфона.

Чтобы аккумулятор телефона прослужил дольше, его нужно заряжать от "родной" зарядки. А если нет другого выхода, то только тогда можно прибегать к зарядке телефона от других приборов.

Для пользователей смартфонов есть несколько основных правил по эксплуатации и обслуживании гаджетов. Они помогут продлить срок эксплуатации гаджетов и уберегут батарею во время зарядки:

Держите смартфон подальше от солнечных лучей, чтобы избежать нагрева или перегрева, особенно в момент зарядки. Кроме того, в этот момент лучше отключать интернет и другие фоновые программы, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Разряжать смартфон до нуля не рекомендуется. Минимальный порог, который нужно соблюдать, это 15–20%. Если у вас сейчас нет возможности зарядить смартфон, то лучше включить энергосберегающий режим.

При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.

Плохая электропроводка может также негативно влиять на зарядку смартфона. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у гаджета могут возникнуть проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая простая привычка поможет дольше сохранить заряд телефона. Важно помнить, что смартфон не просто так напоминает об обновлениях, ведь это влияет на срок службы его аккумулятора.