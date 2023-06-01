Полейте клубнику этим раствором сейчас, и вы получите большие и сладкие ягоды: простая хитрость

Очень эффективный и реально рабочий лайфхак

Кто не любит посмаковать вкусными, сочными и большими ягодами клубники в начале лета (наверняка лишь тот, у кого аллергия). А особенно если это домашняя клубника с собственного огорода.

Чтобы сделать свой урожай еще лучше, больше и слаще, не помешает подкормить кусты в тот период, когда завязались первые плоды, пишет портал prostoway. Главное: сделать это правильно, чтобы не навредить растениям.

Чем удобрить клубнику во время появления завязей

Подкормка достаточно проста — это бор, а точнее раствор бора. Как его правильно приготовить, и как ним правильно удобрять — рассказываем далее.

Бор обязательно разведите в горячей воде: на 4 г бора нужно 500 мл кипятка. Размешайте все в баночке, чтобы все гранулы растворились. После этого разведите раствор в 20 л воды, желательно отстоянной.

Поливайте получившимся раствором под куст, чтобы вода попадала на листья. Также следите, чтобы подкормка не попала на цветки, иначе это отпугнет пчел, которые опыляют растение. На один куст достаточно 0,5 л подкормки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как предотвратить появление серой гнили на клубники. Если опрыскивать растение особым раствором, инфекций будут не страшны. А еще мы писали, каким удобрением подсластить ягоды, чтобы получить вкусный и щедрый урожай клубники.