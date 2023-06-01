Перья лука не будут желтеть: просто полейте его этим раствором

Рассказываем, чем подкормить лук в начале лета

Опытные дачники знают, что от качества и внешнего вида перьев лука напрямую зависит качество и размер его подземной части.

Полезные вещества из зеленой части лука направляются в головку и питают ее. Если перья желтые, лук недополучает питательные вещества.

Чтобы сделать перья лука мясистыми и зелеными, нужно повести подкормку специальным раствором. Благодаря удобрению оживет даже увядшая зелень.

Как приготовить удобрение для лука

В 10 литрах воды растворите по 1 столовой ложке сернокислого калия, сульфата аммония, сульфата магния. Добавьте по 1 чайной ложке железного и медного купороса.

Этого количества раствора хватит на полив 1,5 квадратных метра участка.

Эту подкормку рекомендуют вносить в мае и первой половине июня.

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