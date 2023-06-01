Названые четыре простых в уходе овоща, которые нужно успеть высадить в июне

Сильная жара еще не наступила, поэтому есть время закончить посевы на дачном участке

В июне посевной календарь предполагает много благоприятных дней для посадки культур на огороде. Лето уже началось, но слишком высокой температуры еще нет. Идеально подойдут для посева в первый летний месяц четыре растения, которые не потребуют особых усилий в уходе.

Опытные огородники рекомендуют успеть высадить в июне редис, зеленый лук, тыкву и китайскую капусту. Об этом рассказывает издание Express.

Редис

Сейте растение раз в две недели, чтобы собирать урожай в течение всего лета. Чтобы получить более поздний урожай, выбирайте зимние или восточные сорта для посева с июня раз в две недели в течение примерно двух месяцев. Помните, что редису нужна влажная почва.

Зеленый лук

Одна из неприхотливых культур на огороде. Семена или рассаду необходимо сажать в хорошо дренированную почву на солнечном месте. Кроме того, обеспечьте регулярный полив.

Тыква

В июне можно "переселить" в открытый грунт тыквы. Лунки перед посевом удобрите навозом. Между растениями оставляйте достаточное расстояние (не менее метра), регулярно поливайте и вносите подкормки.

Китайская капуста

Пак-чай – еще один вариант растения для июньской посадки. Китайской капусте требуется солнечный свет и плодородная почва. Регулярно поливайте грядки, чтобы не возникали стрелки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить химические удобрения для растений. Опытные огородники активно используют в своих целях нашатырный спирт, который и удобряет овощи, и защищает их от вредителей.