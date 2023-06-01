Яблоня засыплет вкусными и сочными плодами: каким самодельным раствором удобрить дерево

Подкормите яблоню в июне определенным продуктом, чтобы в будущем получить роскошный урожай

Яблоня – обязательное плодовое дерево в любом саду. Как и другие растения оно нуждается в удобрениях. Уделить вниманию уходу нужно и в июне.

Подкормка яблони в июне самодельным раствором в разы увеличит урожай и поможет вырастить вкусные и сочные яблоки. Об этом пишет ukr.media.

В начале лета необходимо внести удобрения, чтобы яблони росли лучше и не болели. Приготовить подкормки легко своими руками. Стоит использовать два метода обработки сразу, чтобы наверняка поддержать развитие дерева.

Во-первых, в июне нужно удобрить яблоню раствором на основе древесной золы. Самодельное средство насытит культуры необходимыми элементами, в том числе калием и фосфором. Первый укрепит иммунитет, а второй – простимулирует рост. Используется такая подкормка на кислых и нейтральных почвах. Как приготовить удобрение из древесной золы для яблони? Смешайте один стакан древесной золы и 10 литров чистой воды. Готовый состав влейте под корень яблони.

Во-вторых, в комбинации с натуральным удобрением яблоня нуждается в еще одной подкормке. Ключевой ингредиент, который вам нужен, монокалий фосфат. Одному взрослому дереву достаточно 40 г такого удобрения, разведенного в 20 л воды. Раствор вносите под корень.

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