У кого День ангела 4 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 4 июня, в 2023 году отмечается Троица, День работников водного хозяйства Украины, День работников местной промышленности в Украине, Международный день невинных детей — жертв агрессии, День почтения памяти детей, погибших в результате российской агрессии против Украины, Международный день борьбы с кариесом, славянский праздник Ярило Мокрый, Троян. Кроме того, в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 4 июня

София, — популярное во многих странах греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука".

Мужские именины 4 июня

Даниил (Данила), — это весьма популярное в Украине и других странах мира имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог — мой судья".

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память". Изначально оно звучало как "Зехариах", после трансформировалось в "Захарий" и "Захар".

Макар, — древнегреческое имя, которое значит "счастливый" или "блаженный".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Павел, — латинское имя, которое переводится как "небольшой".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

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