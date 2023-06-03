От колорадского жука не останется и следа: проверенный народный способ, как избавится от вредителя

Натуральный раствор подействует так эффективно, как будто вы каждого жука собрали вручную

Многие огородники уже давно посадили картошку, однако согласно посевному календарю это можно делать и в июне, однако сегодня не об этом. Давайте лучше поговорим, как защитить свой урожай картофеля от их злейшего врага — колорадского жука.

Оказывается, необязательно мучится и вручную собирать всех вредителей, а также не нужно больше использовать магазинные яды, ведь есть средство намного эффективнее, и при этом натуральное, пишет портал prostoway. Что это за средство, и как его приготовить — читайте далее.

Как избавиться от колорадского жука

Вам понадобится всего два ингредиента — вода и сухая горчица. В 1 л. воды разбавьте 4 ст. л. сухой горчицы и оставьте раствор настаиваться на пол дня или на ночь. После разведите полученную смесь в 20 л. воды, и можно отправляться в "бой" с жуками.

Этим раствором нужно обильно сбрызнуть картофельные кусты. При этом желательно делать это в первой половине дня. Опрыскивать картошку можно как с пульверизатора, а если его нет, то можно просто смочить веник в растворе и "смести" жуков на грядках. Кстати, таким образом можно сразу вредителей собирать в отдельное ведро для большей эффективности.

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