Воюющий в ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за 4 месяца обратился к украинцам: "Тем, кто наживается на кровавой войне"

Известный танцор побывал на гражданке и почувствовал себя дискомфортно

В отличие от своего коллеги Влада Ямы, сбежавшего из Украины в первый день вторжения россиян и развлекающегося на гламурных вечеринках в Майами, украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, пополнивший ряды украинской армии в марте прошлого года, продолжает защищать украинцев от российских оккупантов.

Недавно мужчине пришлось покинуть фронт. Как сообщил танцор и друг Дмитрия Евгений Кот в интервью Славе Демину, Дикусар попал в больницу с ангиной. С танцором уже все хорошо и он вернулся на службу.

В Инстаграме звезда рассказал, что впервые за год обнял родных и "благодарил за это Бога". Все же, по признанию Дмитрия, он почувствовал себя дискомфортно там, где продолжает кипеть жизнь, пока воины отдают свою жизнь, чтобы сохранить наши. Танцор обратился к тем, кто продолжает наживаться на войне.

"Живите, радуйтесь жизни любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что неутомимо помогаете Вооруженным Силам! Без вас, дорогие, мы бы не дождались обещанного вооружения! А тем, кто наживается на этой кровавой войне, хочу пожелать успеть потратить все… Украина есть и будет свободна!! Всех обнял!", — написал Дмитрий Дикусар.

В комментариях со словами поддержки воина написал Максим Чмерковский, заставший вторжение россии в Киеве, а также сам Евгений Кот. Мужчины гордятся мужеством и отвагой своего коллеги, и призвали его беречь себя и продолжать подавать пример.

До этого Дмитрий Дикусар обращался в соцсетях к поклонникам в январе 2023 года, чтобы сообщить, что с ним все хорошо. Ведь до этого танцор не появлялся в сети целых три месяца.