Как быстро охладить напиток всего за 15 минут: простая хитрость

Летом очень жарко и часто хочется пить, особенно что-то холодненькое

Летом в жаркую погоду особенно хочется утолить жажду приятным и прохладным напитком. Конечно, можно приготовить популярный в это время охлаждающий "Мохито", но если он вам не по вкусу, или предпочитаете простую воду, любой другой напиток, то этот совет точно вам пригодится.

Часто не удается быстро охладить жидкость, даже если поместить ее в холодильник. Чтобы достичь максимально быстрых результатов, можно использовать один простой трюк, пишет ukr.media.

Как охладить напиток

Для достижения более быстрого охлаждения жидкости вам потребуются обычная теплая бутылка с водой (или любой напиток), небольшой кусочек ткани или салфетка, а также холодильник. Сначала вам следует смочить ткань в воде и немного выжать ее, чтобы из нее не стекала вода. Затем нужно обернуть бутылку во влажную ткань и поместить ее в холодильник. Это позволит жидкости охладиться намного быстрее, поскольку мокрая ткань мгновенно замерзнет.

Ранее "Телеграф" писал, как охладить напиток всего за две минуты. Для этого понадобится немного соли.