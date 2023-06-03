На грядке должны квакать лягушки: как правильно поливать капусту

Советы по правильному поливу капусты помогут вырастить огромные качаны

Для огородников не является секретом, что от своевременного и правильного полива растений на участке напрямую зависит качество и количество урожая.

Правильный полив нужно начинать еще с момента посадки в грунт. Капуста совсем не переносит сухой грунт. Даже во время посадки рассады влажность почвы должна составлять 80%. Как пишет Telegram-канал "Садиба файних господинь", на 1 км. метр грунта нужно вылить до 20-30 литров теплой воды.

Первый полив капусты после высадки нужно провести уже спустя 48 часов. На каждый куст должно уйти по 2 литра воды. Сразу после полива рекомендуют провести распушивание грунта на глубину до 5 см. Это обеспечит корни растения свежим воздухом.

Спустя 5 дней нужно еще раз полить капусту. И следующие поливы нужно устраивать по такому графику в течение первого месяца роста капусты.

Когда на грядках уже сформируются качаны, количество воды для полива нужно увеличить до 10 литров на куст. Поливать капусту нужно каждый три дня несмотря на осадки. Частоту поливов можно сокращать, когда качаны дорастут до соответствующих этому сорту размеров. Но количество воды сокращать не нужно.

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