Будет как с картинки: удобрите перец этим раствором, и получите шикарный урожай

Полезные советы опытных огородников.

Высаживая рассаду перца, каждый огородник мечтает собирать большой урожай сладких и вкусных плодов. Однако, чтобы добиться такого результата, нужно немного поднапрячься и хорошо ухаживать за своими растениями.

Как отмечает портал prostoway, одним из важных критериев для получения хорошего урожая является правильная подкормка. Воспользуйтесь этим рецептом — и наслаждайтесь вкусным и большим перцем.

Чем удобрить перец для хорошего урожая

Спустя несколько недель после посадки перца желательно удобрить его суперфосфатом и мочевиной. Для этого в 10 л воды растворите 2 чайные ложки мочевины и суперфосфата. На 1 растение достаточно 1 л раствора. Также можно развести с водой птичий помет в соотношении 1:20. Однако с этим удобрением стоит быть очень осторожным, чтобы не обжечь корни растения.

Когда перец начнет цвести - подпитайте их раствором аммиачной селитры. В 10 л воды разведите 10 г аммиачной селитры, 25 суперфосфата и 25 г серного калия. Под каждый куст нужно внести 1 л раствора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем сажать рядом морковь и лук. Очень хитрый способ, который стоит знать начинающим огородникам. Также мы писали, в чем польза активированного угля на дачном участке. Эти черные таблетки могут быть полезны всем огородникам и садоводам.