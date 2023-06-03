Как не сломать растения шлангом, поливая их: неожиданный способ с бутылками от вина

Хитрый трюк опытных дачников

Задача полива огорода, на первый взгляд, может показаться простой, но часто возникают трудности со шлангом, который может нанести повреждения растениям во время передвижении по грядкам. Нередко шланг влезает на грядки и приминает растения.

Существует простой хитрый способ, который поможет избежать подобных проблем. О нем пишет ukr.media.

Как аккуратно поливать шлангом растения

Опытные садоводы часто используют интересный прием, который заключается в использовании пустых стеклянных бутылок, к примеру, от вина. Вначале поместите бутылки горлышками в землю вокруг каждой грядки. Это создаст преграду, которую шланг не сможет преодолеть, но сможет обойти.

Если у вас нет стеклянных бутылок, можно воспользоваться деревянными или металлическими колышками. Важно, чтобы опоры были достаточно прочными, чтобы выдержать давление воды в шланге. Если колышки недостаточно устойчивы, они могут просто упасть.

Ранее "Телеграф" писал, зачем огородники используют старые дырявое ведра в огороде. Назван самый дешевый способ увеличить урожай.