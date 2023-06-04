Свет в конце туннеля: два знака Зодиака смогут скоро выбраться из финансовой ямы по картам Таро

Придется поработать, но старания окупятся

Трудно сейчас найти человека, который не беспокоился бы о своем материальном положении, это довольно болезненная тема для многих. Однако два знака Зодиака уже очень скоро могут начать выбираться из финансовой ямы.

Этими знаками являются Лев и Скорпион, — во всяком случае, именно так утверждает финансовый прогноз Таро от "Телеграфа", составленный на неделю с 5 по 11 июня 2023 года.

Львам выпала перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Будет непросто, впереди тяжелая работа, но Вы справитесь.

Скорпионам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля. Если у Вас не было работы, то сейчас может появиться хотя бы временная подработка, если совсем не было денег, — какие-то финансы в Вашем распоряжении наконец появятся.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал гороскоп Таро для всех знаков, чего ждать в плане денег и работы до конца 2023 года.