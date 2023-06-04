Чем нельзя удобрять морковь: урожай будет в разы хуже

Дачники вносят это килограммами, чем лишают себя возможности вырастить крупные плоды

Почти каждый второй дачник делает эту ошибку, что влечет ухудшение урожая. Многие огородники выращивают морковь, но на самом деле только немногие собирают крупные корнеплоды.

Основной результат выращивания овощей — это образование крупной и густой ботвы, в то время как подземная часть часто вырастает чуть больше редьки, пишет radiotrek. Проблема не связана только с погодными условиями или неправильным поливом. Причиной такого урожая является дисбаланс питательных веществ.

Чем нельзя и можна удобрять морковь

Навоз, который является популярным удобрением, не подходит для растений овощного типа. Ошибка заключается в том, что навоз содержит большое количество веществ, способствующих разрастанию листвы, но не обеспечивают достаточных ресурсов для формирования крупных корнеплодов. В результате урожай овощей оказывается довольно скудным.

Морковь не привлекает органика, поэтому рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения. Но и здесь нужно знать о "золотой середине".

Ранее "Телеграф" писал, почему стоит садить морковь рядом с луком. Хитрость, о которой стоит знать начинающим огородникам.