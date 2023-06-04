Что сделать с малиной в июне, чтобы потом собирать урожай ведрами
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Понятная инструкция для садоводов с трех пунктов
У многих садоводов малина является главной культурой на участке. Они ценят вкус и полезные свойства этих ягод, поэтому уделяют растению в июне особое внимание, так как в этом месяце возникает множество задач, направленных на увеличение урожайности малины.
Если применить несколько простых методов, то можно увеличить урожайность малины в два раза. Об этом пишет bb.lv.
Прореживание
На каждый квадратный метр малинника следует размещать не более 15-20 кустов. Малина требует обилия солнечного света, поэтому излишнее количество посадок будет создавать тень и урожай будет не таким обильным, чем мог бы быть.
Полив
Во время периодов сухости и высоких температур растения нужно поливать каждые 2-3 дня., ведь июнь считается особенно сухим месяцем.
Подкормка
Малина положительно реагирует на применение суперфосфата. Для этого берут 2 столовые ложки суперфосфата на ведро воды. Предварительно подкормку растворяют в небольшом объеме горячей воды, а затем добавляют этот состав в ведро с обычной водой. На каждый куст малины используется 5 литров данного раствора.
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