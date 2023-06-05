Не спешите выбрасывать эти пять продуктов: пищевые отходы, которые пригодятся на дачном участке

Справиться с нежелательной живностью в саду и на огороде можно без лишних химикатов

Тля, улитки, муравьи и другие вредители доставляют много неудобств на дачном участке. Паразиты поедают растения, угрожая урожаю. Избавиться от вредителей можно без лишней химии, ведь есть отличная натуральная альтернатива.

Не спешите выбрасывать некоторые пищевые отходы, они пригодятся вам в огородных делах. Подробнее рассказывает издание Express.

Так, кожура банана действует как природный инсектицид (препарат для защиты от вредных насекомых), а также как натуральное удобрение для многих видов растений. Тогда как ореховая и яичная скорлупа помогает улучшить качество земли на участках, где тяжелая глинистая почва. Некоторые дачники просто раскладывают эти продукту в саду или на огороде или же добавляют в состав самодельных жидких подкормок.

В то время как кофейная гуща богата азотом, поэтому является отличным дополнением к почве, особенно для огорода. Кофейную гущу особенно любят лук, салат и кукуруза. Это хороший продукт, чтобы предотвратить поедание растений такими вредителями, как слизни и улитки. Попробуйте смешать кофейную гущу с водой и поливать растения.

А вот корица помогает избавиться от грибков на растениях. Популярная праздничная специя обладает естественным противомикробным и антибактериальным действием, таким образом защищает растения от болезней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти перец от вредителей с помощью натурального средства. А еще мы писали о народном методе против колорадского жука.