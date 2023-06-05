Ароматная смесь прогонит всех колорадский жуков: рецепт средства от вредителей

Народная хитрость гарантированно избавит от колорадского жука на огороде

Ни одно лето у огородников не проходит без борьбы с надоедливым колорадским жуком. Вредитель очень легко приспосабливается к новым условиям и быстро вырабатывает иммунитет к отраве.

Опытные дачники рекомендуют решать проблему с жуками на участке с помощью химических препаратов и проверенных временем народных средств.

Одним из эффективных народных средств борьбы с колорадским жуком является горчичный порошок. Хорошо работает против вредителей смесь из чеснока.

Можно использовать чесночную шелуху, но лучше взять головку. Смешайте 200 грамм измельченных головок чеснока с ведром воды. Затем поставьте смесь на огонь и варите в течение 60-80 минут. Добавьте 40 миллилитров мыла. Обрабатывать кусты можно сразу как только смесь остынет.

В качестве альтернативы можно использовать луковую шелуху. Для приготовления средства нужно 0,5 килограмма продукта. Залейте шелуху 10 литрами воды, накройте тару крышкой и настаивайте двое суток. Спустя 48 часов добавьте в смесь 60 миллилитров мыла и обрабатывайте растения.

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