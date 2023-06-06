Симеонов день: что обязательно нужно сделать 6 июня, чтобы были удача и богатство

Если в этот день пройдут дожди, стоит ожидать большого урожая грибов

В этот вторник, 6 июня, в православной церкви почитается святой Симеон из Каппадокии (Турция), которого в народе прозвали Столпником.

В старину этот день наши предки посвящали целебному растению — шиповнику, спасавшего в трудных ситуациях. Его плоды, варенье и отвары использовались при простуде, помогали избавиться от кашля и головной боли. Шиповник применяли для остановки кровотечений и улучшения состояния сердца и желудка. Лепестки применялись для заживления ран, а отвар из них помогал очищать кровь. Девушки делали настой из ягод растения, чтобы мыть лицо. Считали, что это придавало коже светлый и нежный вид.

В Симеонов день смотрели за погодой. Если в шестой день июня прошли дожди, тогда верили, что летом будет обильный урожай грибов. Если 6 июня цветет дикая роза, то холода остаются позади.

Что нельзя делать 6 июня

Рвать шиповник, ломать ветки — к потере любимого человека.

Грустить, жаловаться на невзгоды — плохое настроение затянется до глубокой осени.

Давать деньги в долг и самому брать их — можно нажить врагов. Но тех людей, которые сумеют 6 июня рассчитаться с долгами, ждет удача и богатство.

Стирать (руками), ходить в баню — можно смыть с себя удачу.

Сплетничать — неудачи будут ходить по пятам до осени.

Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".