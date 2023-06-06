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На участке не будет ни тли, ни трипсов: настой из одного фрукта уничтожит вредителей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Обработка сада от нежелательных растений – важная задача
Обработка сада от нежелательных растений – важная задача. Фото Freepik

Приготовить средство против насекомых можно самостоятельно

Чтобы растения на дачном участке не страдали от вредителей, необходимо проводить специальную обработку. Использовать химикаты необязательно, ведь есть много натуральных альтернатив, к примеру, растворы на основе цитрусовых.

Опытные дачники отпугивают от огорода и сада таких распространенных вредителей, как тля и трипсы, с помощью цитрусового настоя. Об этом пишет "Земляк".

Для удобрения растения подойдет кожура любых цитрусов. К примеру, апельсин даст культурам калий и фосфор. Не уступают минеральным удобрениям и кожура лимона и мандарина.

Как приготовить настой против тли и трипсов? Измельчите кожуру цитрусовых до консистенции муки. Стакан смеси всыпьте в ведро воды. Оставьте на 5 дней, чтобы жидкость настоялась. После этого процедите.

Как обрабатывать растения цитрусовым раствором? Опрыскивать растения полученным настоем можно раз в три дня. Повторяйте процедуру, пока вредители не исчезнут. Обычно достаточно 2-3 манипуляции.

К слову, можно предпринять дополнительные меры по борьбе с тлей. Опытные огородники советуют приготовить такую себе кашу из "цитрусовой муки" и разложить вокруг кустов и деревьев на вашем участке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться в саду от улиток, гусениц и бабочек. С помощью самодельного раствора вы решите проблему с нежелательной живностью.

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#Вредители #Сад #Огород