На участке не будет ни тли, ни трипсов: настой из одного фрукта уничтожит вредителей
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Приготовить средство против насекомых можно самостоятельно
Чтобы растения на дачном участке не страдали от вредителей, необходимо проводить специальную обработку. Использовать химикаты необязательно, ведь есть много натуральных альтернатив, к примеру, растворы на основе цитрусовых.
Опытные дачники отпугивают от огорода и сада таких распространенных вредителей, как тля и трипсы, с помощью цитрусового настоя. Об этом пишет "Земляк".
Для удобрения растения подойдет кожура любых цитрусов. К примеру, апельсин даст культурам калий и фосфор. Не уступают минеральным удобрениям и кожура лимона и мандарина.
Как приготовить настой против тли и трипсов? Измельчите кожуру цитрусовых до консистенции муки. Стакан смеси всыпьте в ведро воды. Оставьте на 5 дней, чтобы жидкость настоялась. После этого процедите.
Как обрабатывать растения цитрусовым раствором? Опрыскивать растения полученным настоем можно раз в три дня. Повторяйте процедуру, пока вредители не исчезнут. Обычно достаточно 2-3 манипуляции.
К слову, можно предпринять дополнительные меры по борьбе с тлей. Опытные огородники советуют приготовить такую себе кашу из "цитрусовой муки" и разложить вокруг кустов и деревьев на вашем участке.
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