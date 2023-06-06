Нанесите это на кожу — и ни один комар больше к вам не подлетит и не укусит

Не дайте шансов кровопийцам подлететь к вашему телу

Комары причиняют неудобства не только людям на дачах, но и тем, кто живет в городах, хотя в меньшей степени, чем в первом случае. Именно поэтому было разработано множество продуктов, которые, по заверению производителей, предназначены для борьбы с этими кровососущими насекомыми. Но не все они такие эффективные.

Не зря людей часто выручают проверенные народные средства, пишет cpykami. Для обеспечения надежной защиты от комаров рекомендуется использовать один из двух натуральных методов.

Как спастись от комаров

Одно из самых популярных народных средств — камфорное масло, доступное в аптеке в виде бутылочек. Единственный недостаток заключается в том, что его использование может быть неудобным из-за его жидкой консистенции. Однако после нанесения этого масла на кожу, комары гарантированно не будут подлетать к вам в течение 30 минут.

Другой способ, признанный народным и эффективным, состоит в приготовлении настойки гвоздики на водке. Для этого нужно взять небольшую баночку, добавить пакетик гвоздики и залить их водкой. Затем поместите баночку в тёмное место и время от времени встряхивайте содержимое. Через 10-14 дней перелейте настойку в бутылку с опрыскивателем, добавьте немного воды и используйте её каждые полчаса, распыляя на открытые участки кожи.

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