Чем подкормить клубнику, чтобы собирать урожай ведрами: рецепт полезного раствора

Весь сезон собирайте вкусные и сладкие ягоды

С приходом летнего потепления огородники и садоводы принимают решение заняться посадкой разнообразных растений, и некоторые дачники уделяют особое внимание выращиванию клубники. Однако для того чтобы ягоды разрослись крупными, здоровыми и сладкими, необходимо своевременно проводить их опрыскивание против вредителей и подкармливание.

Существует рецепт очень полезного удобрения, которое поможет даже самым слабым клубничным кустам быстро оживиться и начать активный рост. Об этом пишет bb.lv.

Чем и как подкормить клубнику летом

В треть ведра с теплой водой добавляем половину чайной ложки борной кислоты и то же самое количество марганцовки. Тщательно перемешиваем. Затем разбавляем полученный раствор ведром воды, добавляем несколько капель йода и продолжаем перемешивать до того момента, когда смесь станет однородной. После этого добавляем 2 столовые ложки нашатырного спирта. Этот полезный раствор следует выливать по 300-400 мл под каждый куст растений.

Ранее "Телеграф" писал, как увеличить урожай ремонтантной клубники. Следует выполнить простую процедуру с культурой.