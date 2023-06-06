Пожелтел озимый чеснок? Всего несколько правил, благодаря которым растение снова зазеленеет

Чтобы помочь растению, узнаем причину

Пожелтение листьев чеснока является значительным препятствием для получения крупных головок, поэтому важно предотвратить этот процесс. Многие полагают, что достаточно просто внести удобрение, и проблема исчезнет, но это не всегда так. Просто удобрение не всегда поможет решить эту проблему.

Существует несколько причин, по которым чеснок может проявлять подобное "поведение". Поэтому, чтобы помочь растению, первым делом нужно определить причину его заболевания, пишет prostoway.

Причины пожелтения чеснока

слишком влажная почва или недостаточность влаги;

не хватает питательных веществ;

продолжительность низкой температуры зимой;

поздние весенние заморозки;

вредители и болезни;

кислая почва.

Как спасти чеснок от пожелтения

Единственным помощником в этом является правильный уход. Для защиты урожая от всех этих факторов необходимо придерживаться правил выращивания.

Первым шагом следует убедиться, что почва не сухая, и, если нужно, полить чеснок. Также следует обработать стебли раствором сульфата калия и полить растение под корень марганцевым или соляным раствором. Необходимо разрыхлить сухую корку почвы, а если она слишком кислая, можно нейтрализовать ее древесной золой.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.