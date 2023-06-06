Фортуна отвернется: эти знаки Зодиака могут потерять деньги на этой неделе по картам Таро

Для двух знаков Зодиака велика вероятность неудачи с финансами

В 2023 году вообще многие испытывают определенные финансовые трудности, однако у двух знаков Зодиака в ближайшее время они будут особенно заметны.

Этими знаками являются Овен и Рак, — говорит финансовый гороскоп Таро от "Телеграфа" для всех знаков Зодиака на неделю с 5 по 11 июня.

Овнам выпала Луна

Эта карта предупреждает об изменчивом финансовом положении, когда Вы то склонны тратить сверх меры, транжирить финансы, то сидите вообще без денег. Также стоит быть осторожным и на работе, — можете столкнуться с мошенничеством, организационной путаницей и интригами.

Ракам выпало перевернутое Колесо фортуны

Обычно это очень хорошая карта, но в перевернутом положении она предупреждает, что фортуна отвернется от Вас, — благоприятные возможности могут уйти к кому-то другому, вложения не оправдают себя, кто-то другой произведет впечатление на Вашего начальника. Вам крайне не рекомендуется рисковать в ближайшее время.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.