Что нужно сделать с почвой, чтобы огурцы не болели: ловкий трюк опытных огородников

На листьях огурцов часто появляются белые пятна, причина может быть в почве

Опытные огородники знают, что без удобрений вырастить вкусные и сочные огурцы сложно, не менее важную роль играет качество почвы. Эта культура страдает от различных инфекций, распространенная пробела – белые пятна на листьях растений.

С помощью простого трюка можно защитить огурцы от болезни, нужно лишь уделить внимание почве. Об этом рассказывает издание "Вона".

Так, белые пятна на листьях огурцов могут появляться из-за недостатка удобрений, поэтому не забывайте вносить как органические, так и комплексные магазинные продукты. Однако наиболее частая причина пятнистости – высокая кислотность почвы.

Как избавиться от белых пятен на листьях огурцов? Чтобы справиться с болезнью, проверните элементарную манипуляцию с землей на огороде. Чтобы решить проблему с высокой кислотностью, в почву добавляют древесную золу.

Как удобрять грунт древесной золой? Первый вариант: рассыпать вещество на земельном участке. Второй способ: удобрять растения самодельным раствором (для этого смешайте 250 г древесной золы с 5 л воды).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать огурцы. Если вы обеспечите культуре надлежащий уход, то будете наслаждаться плодами до самой осени.