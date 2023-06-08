Что посадить рядом с морковью: растения-защитники, о которых не все знают

Один из лучших соседей для моркови – лук

При размещении различных растений в огороде следует учесть влияние соседства овощных культур. Если несовместимые растения будут посажены рядом, возникнут проблемы с ростом и их развитием.

Подбор подходящих соседей для моркови способствует защите ее от вредных насекомых, повышает качество вкуса и увеличивает урожайность, пишет radiotrek. Всего есть четыре растения, которые способствуют хорошему урожаю моркови.

Редис

Из-за устойчивости к холоду оба этих растения могут быть посажены вместе. Пока морковь растет и укрепляется, редис уже достигнет зрелости и будет приносить урожай.

Бобовые

Можно засеять грядку горохом, а затем посадить морковь между рядами. Лучше выбирать ранние сорта гороха, чтобы к моменту, когда морковь активно начнет расти, урожай гороха уже был собран.

Бобы

Размещайте бобы и морковь на грядке на большом расстоянии друг от друга, чтобы они не создавали слишком сильного затенения. Если посадить высокорослую фасоль с северной стороны, то обе культуры будут получать достаточно солнечного света. Кроме того, морковь также будет поглощать азот, которым фасоль обогащает почву.

Лук

В луковицах содержится значительное количество серы, которая действует как естественный инсектицид и помогает защитить морковь от вредных насекомых.

Отметим, что лук — неотъемлемая часть многих кулинарных рецептов и богатый источник витаминов и минералов. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить лук.