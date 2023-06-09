Apple готовится представить iPhone 15: чем новинка порадует пользователей

В новом iPhone 15 производители решили вернуть "челку" в верхней части экрана

Продукция Apple является одной из самых популярных и качественных в мире, несмотря на то, что в этом году компания уступила лидерство Samsung в рейтинге лучших производителей смартфонов в мире. Но Apple собирается улучшить свои показатели, в частности за счет презентации новенького iPhone 15.

Конечно же пользователи ожидают каких-то "сюрпризов", которые будут отличать новый смартфон от всех остальных. Но будут ли они, и насколько сильно разработчики изменили дизайн гаджета, рассказали в своем материале Life.fakty.

В городе Купертино (штат Калифорния, США) самый ожидаемый гаджет готовятся представить уже в сентябре текущего года. Производитель пытается удержать в секрете основные "фишки" нового смартфона, но в прессу просочились некоторые интересные детали.

Каким будет дизайн новинки Apple

В новом iPhone 15 производители решили вернуть "челку" в верхней части экрана, но она получит форму эллипса и по размерам будет немного меньше, чем в предыдущих версиях. Но это лишь предварительная информация, в сети можно найти и другие дизайны нового смартфона, где она отсутствует.

Корпус гаджета изготовят из повторно переработанного алюминия, еще для iPhone 15 разработаны новые оттенки — Antarctic Blue или Dark Cherry. А вот габариты смартфона решили не менять.

Какие функции смартфона может улучшить производитель

Что касается улучшенных характеристик новой модели Apple, то информации также мало. Но ожидается, что работа всех систем, от графики до автономного времени работы iPhone, станет более мощной. Производители, вероятно, значительно улучшили камерный модуль, в частности обновили фронтальную камеру, чего не делали в предыдущих версиях.

Известно, что в iPhone нового поколения вернут порт USB-C, как это требуют официальные органы ЕС, но только во флагманских версиях. Прошлые разъемы, к которым привыкли пользователи, обещают сохранить.

Пока нет данных о новых опциях, которые будут отличать новенький гаджет, но, вероятнее всего, до презентации эту информацию тщательно скрывают. Не исключено, что для пользователей подготовили интересные "фишки".

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