Как защитить огород от колорадского жука: названы три эффективных способа

Этот вредитель угрожает всем пасленовым культурам

Каждый дачник с большим трепетом относится к своему огороду, потому что вкладывает туда всю душу и много сил. Но на протяжение лета, пока растения подрастают, важно тщательно за ними следить и оберегать от различным вредителей, например, отпугивать кротов с огорода и защищать пасленовые культуры от колорадских жуков.

Избавиться от садовых вредителей, в частности от колорадского жука, который обожает кусты картофеля можно и без химических веществ. В этом деле на помощь придут народные средства, о которых рассказало в своем материале издание Uaportal.

Эффективные способы избавиться от колорадского жука

Дачникам советуют начинать борьбу с колорадскими жуками как можно раньше, не стоит ждать момента, когда картофель достигнет цветения. Эти жуки отличаются своей живучестью, и они способны быстро уничтожить куст растения.

Кукурузная мука

Возьмите продукт и осыпьте им влажные листья картофеля. С помощью влаги мука увеличиться в объеме и когда колорадские жуки начнут подъедать листья, она разбухнет в их желудке, а это приведет к гибели вредителя.

Свежие опилки

Можно использовать как сосновые, так и березовые. Ими посыпаются междурядья, потому что жуков отпугивает запах древесины. Обновлять защитный слой нужно раз в две недели. Но важно, чтобы они были сухими и не прели на земле.

Опрыскивание отваром из трав

Дачникам советуют сделать отвар из одуванчиков и хвоща (или полыни). Для этого возьмите 200 г свежей зелени, прокипятите 15 минут в ведре, охладите и разбавьте в 10 литрах воды пол литра отвара. Далее им опрысните листья растений.

Ранее "Телеграф" писал о том, что свой огород важно защищать от муравьев, которые способны навредить растениям. Это также можно сделать при помощи самых простых, но действенных методов.