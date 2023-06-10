Приготовите раз - и будете кушать неделю: рецепт суперзаготовки, которую нужно будет просто разморозить

Такое блюдо не исчезнет у вас из морозилки!

Пельмени – отличное блюдо для перекуса: они сытные, да и готовятся быстро. А существует ли удобная альтернатива этому блюду?

"Школа життя" предлагают быстрый, полезный и вкусный перекус — котлеты с картофелем и соусом. Приготовив их один раз, вы можете ее заморозить и при необходимости доставать и смаковать любимыми блюдами без труда. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить котлеты с картофелем и соусом для заморозки

Ингредиенты на 3 контейнера объемом 1,2 л.

Для картофеля:

картофель – 1 кг.;

чеснок – 50 г.;

соль – 1 ч. л.;

лук – 350 г;

сливочное масло, оливковое масло, черный перец – по своему вкусу.

Для котлет:

филе куриного бедра – 800 г.;

морковь – 150 г.;

петрушка – 20 г.;

соль – 1 ч. л.;

сладкая паприка – 1 ч. л.;

черный перец – по своему вкусу.

Для соуса:

шампиньоны – 400 г;

сливки 20% – 500 мл.;

мука – 1 ст. л.;

розмарин – 2 небольшие веточки;

чабрец сушеный – 1 ч.л.;

соль, черный перец, сливочное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Картофель нарезаем на тонкие пластины, добавляем тертый чеснок, соль, черный молотый перец, вливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем. Противень застилаем пергаментом, выкладываем порезанный полукольцами лук, сверху распределяем картофель, добавляем пару кусочков сливочного масла и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, режим верх-низ. Для котлет в чашу блендера закладываем филе куриного бедра, пучок петрушки, соль, черный молотый перец, сладкую паприку и перемалываем до полной однородности. К готовому фаршу добавляем тертую на мелкой терке морковь, а потом уже руками тщательно все перемешиваем. Мясо можно пропустить через мясорубку, а зелень и специи добавить в готовый фарш. Формируем котлеты и обжариваем на небольшом количестве подсолнечного масла до полной готовности и золотистости. Для соуса в сковороду с маслом кладем нарезанные на пластины шампиньоны и жарим до испарения влаги. Добавляем муку, сливки, розмарин, сушеный чабрец, перемешиваем и готовим к загустению. Солим, перчим и убираем розмарин. Раскладываем готовые блюда по контейнерам, даем остыть и прячем в морозилку.

Если вам не хочется возиться с картофелем и соусом, можно просто заморозить любимые котлеты. Сделать это не составит труда.