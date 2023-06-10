Приготовите раз - и будете кушать неделю: рецепт суперзаготовки, которую нужно будет просто разморозить
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Такое блюдо не исчезнет у вас из морозилки!
Пельмени – отличное блюдо для перекуса: они сытные, да и готовятся быстро. А существует ли удобная альтернатива этому блюду?
"Школа життя" предлагают быстрый, полезный и вкусный перекус — котлеты с картофелем и соусом. Приготовив их один раз, вы можете ее заморозить и при необходимости доставать и смаковать любимыми блюдами без труда. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить котлеты с картофелем и соусом для заморозки
Ингредиенты на 3 контейнера объемом 1,2 л.
Для картофеля:
- картофель – 1 кг.;
- чеснок – 50 г.;
- соль – 1 ч. л.;
- лук – 350 г;
- сливочное масло, оливковое масло, черный перец – по своему вкусу.
Для котлет:
- филе куриного бедра – 800 г.;
- морковь – 150 г.;
- петрушка – 20 г.;
- соль – 1 ч. л.;
- сладкая паприка – 1 ч. л.;
- черный перец – по своему вкусу.
Для соуса:
- шампиньоны – 400 г;
- сливки 20% – 500 мл.;
- мука – 1 ст. л.;
- розмарин – 2 небольшие веточки;
- чабрец сушеный – 1 ч.л.;
- соль, черный перец, сливочное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель нарезаем на тонкие пластины, добавляем тертый чеснок, соль, черный молотый перец, вливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом, выкладываем порезанный полукольцами лук, сверху распределяем картофель, добавляем пару кусочков сливочного масла и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, режим верх-низ.
- Для котлет в чашу блендера закладываем филе куриного бедра, пучок петрушки, соль, черный молотый перец, сладкую паприку и перемалываем до полной однородности. К готовому фаршу добавляем тертую на мелкой терке морковь, а потом уже руками тщательно все перемешиваем. Мясо можно пропустить через мясорубку, а зелень и специи добавить в готовый фарш.
- Формируем котлеты и обжариваем на небольшом количестве подсолнечного масла до полной готовности и золотистости.
- Для соуса в сковороду с маслом кладем нарезанные на пластины шампиньоны и жарим до испарения влаги. Добавляем муку, сливки, розмарин, сушеный чабрец, перемешиваем и готовим к загустению. Солим, перчим и убираем розмарин.
- Раскладываем готовые блюда по контейнерам, даем остыть и прячем в морозилку.
Если вам не хочется возиться с картофелем и соусом, можно просто заморозить любимые котлеты. Сделать это не составит труда.