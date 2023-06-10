Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Весы могут сделать неверный выбор, а Скорпионы - встретить любовь

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

В середине июня 2023 года некоторых могут подстерегать разные неприятности и проблемы со здоровьем, однако другие наоборот смогут начать новое дело, успешно завершить задуманное, и возможно даже исполнить давнее желание.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 12 по 18 июня 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутый Туз мечей

Эта карта предупреждает, что Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Телец — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Близнецы — перевернутая Шестерка кубков

На следующей неделе Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Рак — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Лев — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Дева — перевернутый Повешенный

В этом положении карта говорит, что для Вас наступил кризисный момент, когда стоит задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей. Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным.

Весы — Семерка кубков

Вскоре Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Скорпион — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, скоро исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Стрелец — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным.

Козерог — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Водолей — перевернутая Тройка кубков

В следующую неделю удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Рыбы — Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть по картам Таро до конца года.