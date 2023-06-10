Польете так кабачки — и вгоните их в стресс: три ошибки, которые лишат урожая

Рассказываем, как нельзя поливать растения, чтобы не лишиться урожая

Многие люди любят кабачки – это овощи, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья. Кабачки радуют нас своими плодами почти до наступления зимы. Однако, если с ними не правильно обращаться, огородники могут остаться без урожая этой культуры.

Кабачок — это растение, которое не требует особого ухода, но чтобы он хорошо рос и давал много плодов, необходимо избегать ошибок при поливе, пишет sadogorod. Некоторые дачники не уделяют достаточное внимание этой процедуре, и из-за этого они получают маленький урожай.

Как нельзя поливать кабачки

Поливать кабачки холодной водой. Она вгоняет культуру в стресс и тормозит рост. Обильно поливать кабачки перед плодоношением. Сформируются пустоцветы, кабачки не будут завязываться. Поливать кабачки так, чтобы намокали листья. Лишняя влага вызывает подгнивание.

Так как полив является важной частью ухода за культурой, именно от него зависит, будут ли болеть растения. Ранее "Телеграф" писал, как правильно поливать огурцы, чтобы они не были горькими и грубыми. Также мы писали, как нельзя поливать помидоры, чтобы не потерять урожай.