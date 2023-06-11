Федосья Колосяница 11 июня: как в этот день не навлечь на себя неудачи и проблемы с деньгами

Узнайте, почему 11 июня не прыгали и не отправлялись на охоту

В это воскресенье, 11 июня, в православной церкви отмечается память преподобной Феодосии из Константинополя, известной в народе как Федосья Колосяница. Такое название день получил из-за времени, когда рожь начинает образовывать колосья, а в лесах появляются грибы боровики, которые раньше называли колосовниками.

Наши предки 11 июня устраивали веселые гуляния. Более того, они старались в этот день особенно заботиться о животных – кормили скот испеченным хлебом, веря в то, что это принесет им здоровье.

В этот день также приступали к определенным сельскохозяйственным работам: проводили посев бобов и гречихи. Федосья Колосяница считалась покровительницей этих дел, и поэтому ее также прозвали "гречушницей".

Что нельзя делать 11 июня

Браться за новые дела — возникнут финансовые проблемы и неприятности в личной жизни.

Прыгать и бегать — могут навалиться беды.

Ввязываться в ссору — она затянется, отношения навсегда разладятся.

Отправляться на охоту — ждет неудача.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.