Собор всех святых 11 июня: что категорически нельзя делать в этот день

На этот день также приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая стена"

Каждый день христиане посвящают время вспоминанию одного или нескольких святых. Однако есть один особый день в году, когда все угодники Божьи получают особое почитание. Этот день известен как Собор всех святых и отмечается он всегда на следующее воскресенье после Дня Святой Троицы.

В 2023 году День всех святых выпал на 11 июня. В этот день в храмах проходятся праздничные богослужения в честь всех последователей православной веры, которые посвятили свою жизнь Богу. На следующий день после Собора начинается Петров пост.

Верующие могут посетить церковь и также помолиться, попросить исцеления души и тела, здоровья и помощи в своих делах. Также на Собор всех святых 2023 приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая Стена".

К иконе Божией Матери "Нерушимая Стена" верующим советуют обращаться с молитвами

Что нельзя делать в День всех святых 2023

Ссориться — затянется на неопределенное время.

Начинать новые дела — в них не будет успеха.

Отправляться в дорогу — могут быть неудачи и аварии.

Унывать и тосковать — к унылой и печальной жизни.

Кроме Дня всех святых 11 июня отмечается народный праздник Федосья Колосяница. У этого события также есть свои запреты, которые люди придерживались в старину.