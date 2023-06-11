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Собор всех святых 11 июня: что категорически нельзя делать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На следующий день после праздника начинается Петров пост Новость обновлена 11 июня 2023, 10:19
На следующий день после праздника начинается Петров пост. Фото freepik.com

На этот день также приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая стена"

Каждый день христиане посвящают время вспоминанию одного или нескольких святых. Однако есть один особый день в году, когда все угодники Божьи получают особое почитание. Этот день известен как Собор всех святых и отмечается он всегда на следующее воскресенье после Дня Святой Троицы.

В 2023 году День всех святых выпал на 11 июня. В этот день в храмах проходятся праздничные богослужения в честь всех последователей православной веры, которые посвятили свою жизнь Богу. На следующий день после Собора начинается Петров пост.

Верующие могут посетить церковь и также помолиться, попросить исцеления души и тела, здоровья и помощи в своих делах. Также на Собор всех святых 2023 приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая Стена".

икона Богородицы Нерушимая Стена
К иконе Божией Матери "Нерушимая Стена" верующим советуют обращаться с молитвами

Что нельзя делать в День всех святых 2023

  • Ссориться — затянется на неопределенное время.
  • Начинать новые дела — в них не будет успеха.
  • Отправляться в дорогу — могут быть неудачи и аварии.
  • Унывать и тосковать — к унылой и печальной жизни.

Кроме Дня всех святых 11 июня отмечается народный праздник Федосья Колосяница. У этого события также есть свои запреты, которые люди придерживались в старину.

Теги:
#Собор #Традиции #Праздники #Запреты #День всех святых