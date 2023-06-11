Собор всех святых 11 июня: что категорически нельзя делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этот день также приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая стена"
Каждый день христиане посвящают время вспоминанию одного или нескольких святых. Однако есть один особый день в году, когда все угодники Божьи получают особое почитание. Этот день известен как Собор всех святых и отмечается он всегда на следующее воскресенье после Дня Святой Троицы.
В 2023 году День всех святых выпал на 11 июня. В этот день в храмах проходятся праздничные богослужения в честь всех последователей православной веры, которые посвятили свою жизнь Богу. На следующий день после Собора начинается Петров пост.
Верующие могут посетить церковь и также помолиться, попросить исцеления души и тела, здоровья и помощи в своих делах. Также на Собор всех святых 2023 приходится празднование иконы Богородицы "Нерушимая Стена".
Что нельзя делать в День всех святых 2023
- Ссориться — затянется на неопределенное время.
- Начинать новые дела — в них не будет успеха.
- Отправляться в дорогу — могут быть неудачи и аварии.
- Унывать и тосковать — к унылой и печальной жизни.
Кроме Дня всех святых 11 июня отмечается народный праздник Федосья Колосяница. У этого события также есть свои запреты, которые люди придерживались в старину.