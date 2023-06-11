Вы допускаете непоправимую ошибку, если заряжаете телефон так

Так поступать нельзя ни в коем случае

Вы замечали, что ваш смартфон все чаще быстро теряет заряд батареи? В большинстве случаев это происходит из-за неправильной зарядки вашего мобильного телефона. Специалисты настаивают на необходимости всегда придерживаться одного правила, чтобы аккумулятор не вышел из строя в самый неподходящий момент.

Многие пользователи современных смартфонов предпочитают подключать свои любимые гаджеты к зарядному устройству только в тех случаях, когда уровень заряда батареи приближается к нулю процентам. Этот подход не рекомендуется, пишет itechua.

Когда ставить телефон на зарядку

Специалисты рекомендуют придерживаться оптимального правила "50-70". Это означает, что лучше заряжать смартфон, когда уровень заряда батареи достигает 50%, а максимальный уровень заряда не должен превышать 70%. Полная зарядка до 100% и полное разряжение до нуля имеют негативное влияние на производительность аккумулятора и сокращают его срок службы.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.