Не сажайте рядом с яблоней эти растения: останетесь без урожая

Не все растения могут уживаться в саду и некоторого соседства нужно избегать

Правильный уход за растениями не всегда помогает получить хороший урожай. Немалое влияние на садовые и огородные культуры влияю их соседи. К примеру, культуры, имеющие общих вредителей и болезни не могут полноценно расти рядом. Некоторые растения выделяют в грунт вещества, которые могут как негативно, так и позитивно повлиять на растущие рядом культуры.

Это касается и яблонь. Рядом с этим фруктовым деревом советуют сажать цветы.

Не рекомендуется сажать яблоню рядом с хвойными деревьями и особенно пихтой, которая сильно закисляет почву. А если есть план посадить яблоню на то место, где раньше росли хвойные, лучше не воплощать его в жизнь минимум 3 года. Почва должна очиститься.

Не лучшим соседом для яблони будет персик. Рядом они не смогут полноценно развиваться. Персик будет питать много веществ из почвы и яблони попросту не будет их хватать.

Аналогичная ситуация с картофелем. Корнеплод возьмет из почвы все питательные вещества, а деревья будут болеть или погибнут.

Рядом с черешней яблони не будет хватать влаги. Это плохо скажется на урожае и самом дереве.

Червивый урожай яблок можно получить, если рядом будет расти рябина.

Боярышник и сирень обычно притягивают к себе много вредителей, которые затем поселяются на яблоне, Поэтому их также не советуют сажать рядом.

И, наконец, калина. Мало того что она будет забирать много влаги из почвы, так еще и может стать виновницей появления тли на яблоне.

Ради хорошего урожая яблок сажайте дерево рядом с грушей, айвой и сливой. Клен будет защищать яблоню от плодожорки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения-компаньоны отпугнут от перца тлю.