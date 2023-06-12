Петров пост 2023: что строго запрещено делать в этот период

Петров пост считается временем духовного покаяния и самоотверженности Богу

В июне 2023 года православные верующие отмечают несколько церковных праздников, а с 12 числа начинается Петров пост, который считается одним из самых "щадящих", поскольку из рациона исключается только несколько продуктов. Но во время поста действует ряд запретов, которых следует придерживаться.

В текущем году Петров пост будет длиться целый месяц — до 12 июля. Как правило, верующие посвящают это время молитвам, покаянию и поклонению Богу, поэтому часто ходят в церковь и участвуют в богослужениях. В эти дни не принято устраивать массовые гуляния и громкие развлечения.

Что нельзя есть в Петров пост

Учитывая, что этот пост является нестрогим, а потому и самым популярным среди четырех многодневных постов у православных христиан в году, то из рациона исключается только мясо, яйца, молоко, а в некоторые дни запрещено также употреблять рыбу и масло.

Что запрещено делать в Петров пост

На протяжение месяца, когда действует пост, православная церковь призывает верующих придерживаться ряда запретов, если они хотят очистить душу и тело, а также стать ближе к Богу. С 12 июня по 12 июля нельзя:

Играть свадьбу;

Брать или давать в долг;

Стричь волосы;

Работать после заката солнца;

Заниматься рукоделием;

Ругаться, выражаться нецензурно и желать кому-то зла.

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