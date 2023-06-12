Капуста будет расти пышной и крепкой: каким настоем отвадить от растения крестоцветную блошку

Паразиты могут угрожать урожаю капусты, поэтому важно вносить особые подкормки

Популярная культура на огороде – капуста – часто страдает от вредителей, включая прожорливую белокрылку. Не менее опасна для вашего урожая и крестоцветная блошка. Однако с паразитом легко справятся натуральные продукты.

Чтобы отвадить от капусты крестоцветную блошку, попробуйте четыре самодельных средства. Об этом рассказывает издание "Зелена садиба".

Крестоцветная блошка очень опасна для капусты: как для рассады, так и для молодых саженцев или даже взрослых растений. Распознать вредителя просто: это черные мошки с металлическим отблеском, у которых два длинных усика. Насекомые хорошо выживают на огороде. Если на листья капусты проколы и язвы, то, вероятно, "постарался" вышеназванный вредитель.

Как избавиться от крестоцветной блошки на капусте? Есть много магазинных препаратов, но также вы можете попробовать побороть вредителя с помощью натуральных средств.

Во-первых, обработайте растение настоем чеснока (рассчитывайте 1 кг на ведро воды). Во-вторых, эффективно работает уксусный раствор (соотношение с водой составляет 1 к 3). В-третьих, вы можете опрыскивать капусту эфирным маслом пихты (добавьте 15 капель в ведро воды, предварительно растворив в соли или спирте).

Кроме того, опытные огородники советуют присыпать грядки с капустой пеплом или табачным порошком. Эта простая манипуляция эффективна против крестоцветной блошки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с капустной молью. Если правильно обработать капусту, никакие вредители будут не страшны.