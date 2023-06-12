Чем опрыскивать помидоры, чтобы получить больше урожая: секрет опытных дачников

Правильный уход за томатами увеличит плодоношение

Щедрый урожай помидоров невозможно получить без правильных удобрений. Особенно важно поддержать рост культуры в июне. Опытные огородники обходятся без магазинных средств, а используют самодельную подкормку.

Чтобы повысить урожайность томатов, растение следует опрыскивать борным раствором. Об действенном секрете дачников пишет Ukr.media.

Так, раствор на основе борной кислоты улучшит плодоношение томатов. Кроме того, подкормка способствует завязи и росту культуры, а еще повышает сахаристость плодов.

Как приготовить удобрение из бора для помидоров? Все очень просто: вам нужно развести 10 г порошка борной кислоты в 10 л воды.

Как удобрять томаты борным раствором? Удобрение вносится в период цветения второй и третьей цветочных кистей. Необходимо опрыскивать помидоры дважды в течение десяти дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с вершинной гнилью на помидорах – распространенная проблема, с которой сталкиваются дачники. А еще мы писали о защите томатов от другой частой болезни – фитофтороза. Действенный раствор против этой инфекции легко приготовить своими руками.