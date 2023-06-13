Почему огурцы вырастают горькими: причина только в поливе

Правильный полив — залог хорошего урожая

Если у вас есть свой огород, вы наверняка хоть раз, но сталкивались с такой проблемой, что огурцы вырастали горькими, и более того они могут даже потрескаться. Оказывается, вся причина — это неправильный полив растений.

Как отмечает портал prostoway, секрет роскошного урожая, который не нужно будет выбрасывать из-за горечи или трещин, состоит в регулярном и умеренном поливе. Давайте разбираться подробнее.

Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили

Первое — старайтесь избегать нерегулярного полива. Помните, что огурцы любят влажность, поэтому их нужно хорошо и часто поливать. Если полив производится через раз, то будьте готовы к тому, что ваш урожай будет горьким.

И второе — огурцам не нужен обильный полив. Вариант полива раз в неделю, но большим количеством воды — еще хуже, чем нерегулярный. В таком случае появляется не только горечь, но и пустота в плодах, что и ведет к растрескиванию плодов.

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