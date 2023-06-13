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Яйца с жидким желтком: идеальное время варки до секунды

Автор
Мария Дума Мария Дума
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При варке яиц все зависит от времени
При варке яиц все зависит от времени. Фото www.popmech

Точное время варки

Мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились. Многие любят яйца с мягким желтком. Но в их приготовлении бывают сложности.

Эти яйца очень легко переварить или недоварить, если забыть засечь время или не знать точное время приготовления. Некоторые советы говорят о трех или пяти минутах для идеальных яиц намягко, однако точное время несколько иное. Как и как правильно варить яйца, рассказываем вместе с molbuk.ua.

Какие яйца выбрать для варки

Самые свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Чтобы они получились идеальными в указанное время, выберите яйца категории С1. Это яйца среднего размера, каждое весом от 53 до 62,9 г (средний размер). Отметка об этом есть на каждом магазинном яйце.

Сколько варить яйца

Идеальное время яйца мягко – ровно 3 минуты и 20 секунд. Ни больше, ни меньше. Именно в таких условиях белок успеет приготовиться, а желток останется жидким.

Яйца заделывают в холодную воду, можно добавить маленькую ложку соли. Время засекают сразу после закипания.

Когда сработает таймер, сразу извлеките яйца из кипятка и разместите их под поток холодной воды. Это необходимо, чтобы остановить процесс приготовления. Желтки утвердятся, если просто оставить их в горячей воде.

Теперь вы знаете, как сварить яйца с твердым белком и жидким желтком. Также мы рассказывали, как готовить идеальный пашот.

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