Яйца с жидким желтком: идеальное время варки до секунды

Точное время варки

Мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились. Многие любят яйца с мягким желтком. Но в их приготовлении бывают сложности.

Эти яйца очень легко переварить или недоварить, если забыть засечь время или не знать точное время приготовления. Некоторые советы говорят о трех или пяти минутах для идеальных яиц намягко, однако точное время несколько иное. Как и как правильно варить яйца, рассказываем вместе с molbuk.ua.

Какие яйца выбрать для варки

Самые свежие яйца лучше не варить, а подождать несколько дней. Чтобы они получились идеальными в указанное время, выберите яйца категории С1. Это яйца среднего размера, каждое весом от 53 до 62,9 г (средний размер). Отметка об этом есть на каждом магазинном яйце.

Сколько варить яйца

Идеальное время яйца мягко – ровно 3 минуты и 20 секунд. Ни больше, ни меньше. Именно в таких условиях белок успеет приготовиться, а желток останется жидким.

Яйца заделывают в холодную воду, можно добавить маленькую ложку соли. Время засекают сразу после закипания.

Когда сработает таймер, сразу извлеките яйца из кипятка и разместите их под поток холодной воды. Это необходимо, чтобы остановить процесс приготовления. Желтки утвердятся, если просто оставить их в горячей воде.

Теперь вы знаете, как сварить яйца с твердым белком и жидким желтком. Также мы рассказывали, как готовить идеальный пашот.