Три "золотых" правила выращивания лилий: что сделать, чтобы цветы радовали пышностью

Лилия довольна неприхотлива, но все же требует внимания цветочников

Лилия – один из неприхотливых в уходе цветков, который могут выбрать для своего участка цветочники. Однако и этому растение необходимо внимание и правильные условия, чтобы оно пышно цвело и развивалось.

Дачникам следует знать о трех "золотых" правилах выращивания лилий. Об этом рассказывает портал Ukr.media.

Правило №1: солнечный свет в первой половине дня

Любым цветам нужно солнце, но если некоторые растения требуют большого количества солнечного света для пышного цветения, то к лилиям применяйте немного иной подход. По словам агрономов, лилия требует освещения лишь в первой половине дня. Учитывайте это при выборе места для посадки луковиц.

Правило №2: минимум удобрения

Опытные садоводы используют при выращивании лилий профильные удобрения. Главный нюанс – не переусердствовать с подкормками. Так, 2-3 раза в течение сезона – достаточно. Если внести больше средств, то лилиям на пользу это не пойдет.

Правило №3: отсутствие срезов

Не рекомендуется срезать лилии, так как это чревато различными заболеваниями. Режущие инструменты и вовсе использовать запрещено. Хотите наслаждаться пышными цветами – дайте лилиям спокойно процветать на вашем участке.

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