Чем обработать томаты, чтобы отпугнуть тлю и других вредителей: секрет британского садовода

Защитить томаты от вредителей поможет самодельное средство с особым натуральным ингредиентом

Помидоры нуждаются в правильных удобрениях, хорошей почве и достаточном поливе. Чтобы получить щедрый урожай плодов, важно защитить растение от вредителей – тли и других нежелательных насекомых.

Обработка самодельным средством обезопасит томаты на огороде от любых паразитов. Об этом рассказал британский эксперт по садоводству Мэтт Хагенс изданию Express.

Вредители – огромная проблема, с которой сталкиваются огородники. Тли, черви и другие паразиты любят помидоры так же сильно, как и мы, чем нарушают развитие томатов и угрожают урожаю. Однако не спешите тратить деньги на магазинные средства: отвадить от помидорных грядок нежелательную живность поможет раствор, который легко приготовить своими руками.

Чем обрабатывать помидоры, чтобы защитить от вредителей? Британский садовод предлагает смешать немного воды, немного средства для мытья посуды и несколько капель масла нима. К слову, масло дерева ним часто используется в дачных целях, так как защищает культуры от различных инфекций, включая грибковые. По словам эксперта, самодельное средство для томатов — это экологически чистое решение, которое держит вредных насекомых в страхе.

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