Что такое комары и мухи: посадите эти растения у себя дома, и забудьте о насекомых навсегда

Забудьте про различные спреи, браслеты и мази от насекомых

Два самых нежелательных насекомых, которые превращают нашу повседневную жизнь в настоящий кошмар — это мухи и комары. Они очень надоедливые, а еще могут переносить разные заболевания, поэтому с ними нужно бороться. К счастью, есть много эффективных и натуральных способов.

Вместо того чтобы прибегать к химическим веществам, чтобы держать их подальше от вашего дома, почему бы не воспользоваться достоинствами некоторых растений против насекомых, пишет santeplus. Тем более множество из них очень красивые и просто выращиваются.

Как избавиться от мух и комаров с помощью растений

Календула — этот оранжевый однолетний цветок, который легко выращивать, обладает репеллентными свойствами. Его интенсивный запах неприятен для мух и комаров.

Розмарин – еще одно растение, отпугивающее мух и комаров. Своим камфорно-древесным, но резким запахом он способен отпугнуть этих насекомых.

Душистая герань также является популярным средством от комаров и мух. Его натуральный лимонный вкус похож на лимонную траву. Точно так же его запах способен отпугивать насекомых и паразитов.

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