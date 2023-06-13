Должны быть в гардеробе каждой модницы: топ-5 самых популярных платьев на лето

Легкое платье — идеальный наряд для жаркого лета

Платье — оптимальный вариант для любого женского образа, особенно в летний сезон. Есть множество различных фасонов, которые идеально подчеркнут вашу талию или ножки, а также придадут образу элегантности и женственности.

Стилисты указали на пять моделей платьев, которые летом 2023 года будут пользоваться особой популярностью, потому что выглядят дорого и лаконично, на них нет лишних деталей, стразов и ярких принтов. На что следует обратить внимание модницам рассказали эксперты в материале издания OBOZREVATEL.

Платье-пиджак

Эта модель закралась в гардеробы девушек еще пару лет назад, но остается до сих пор актуальной. Платье-пиджак выглядит элегантно и подойдет для женщин с любыми параметрами. Если хотите подчеркнуть стройные ножки, тогда смело можно выбирать длину мини.

стильный образ с платьем-пиджаком

Платье-рубашка с поясом

Такое платье подойдет для повседневного образа, его можно сочетать с кроссовками и босоножками. Лучше всего для лета выбирать платье из хлопка или льна. Стилисты указали на то, что пояс должен быть в тон платья, а сам наряд – в спокойных тонах.

Стильный образ с платьем-рубашкой

Платье-миди с завязками на шее

Эта модель точно придаст вашему образу женственности и легкости. Подчеркнуть look можно яркими аксессуарами, в частности сумочкой или массивными серьгами. Или же выбирайте платье с мелким принтом.

Стильный образ с платьем-миди

Платье-комбинация

Сделать образ более "дорогим" помогут платья из шелка или атласа и американской проймой (вырез, обнажающий плечи и слегка прикрывающий зону декольте). Платья-комбинация выглядит невероятно сексуально и элегантно.

Стильный образ с платьем-комбинацией

Платье с запахом

Еще одна модель, пользующаяся популярностью среди модниц, потому что она подходит для любой фигуры. С помощью такого платья можно подчеркнуть талию и бедра. Стилисты рекомендуют выбирать однотонные наряды.

Стильный образ с платьем на запах

"Телеграф" писал ранее, какие шорты не стоит покупать даже на распродаже. Стилисты говорят, что они испортят ваш образ и "изуродуют" фигуру.