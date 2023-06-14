Огурцы обожают это органическое удобрение: из чего приготовить подкормку

Не тратьте деньги на магазинные средства, а используйте органическую альтернативу для подкормки огурцов на огороде

Чтобы получить роскошный урожай огурцов, важно правильно удобрять культуру. Растение отлично воспринимает органические подкормки. Вам не придется тратить деньги на магазинные продукты, самодельное удобрение вполне реально приготовить своими руками.

Опытные огородники рекомендуют удобрять огурцы раствором на основе хлеба. Рецептом подкормки делится издание "Зелена садиба".

Ключевой ингредиент органического удобрения для огурцов – хлеб. Это один из самых простых продуктов, которые используют дачники для поддержки культуры. Благодаря питательной подкормке огурцы растут крепкими и здоровыми.

Как приготовить хлебное удобрение для огурцов? Нарежьте на небольшие кусочки черный или серый хлеб. Наполните ими ведро на две трети. Залейте водой. Поставьте под пресс в теплое место на 7-10 дней. У вас получится такой себе хлебный квас для огурцов. Разведите жидкость с водой в соотношении 1:3.

Как удобрять огурцы подкормкой из хлеба? Подкормка вносится при поливе. Достаточно поливать огурцы под корень один раз в неделю в период с начала цветения до конца вегетации.

Добавим, что с этим удобрением нужно быть осторожно, если на вашем участке кислый грунт. В таком случае рекомендуется дополнить средство мелом (хватит 100 г на одно ведро).

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