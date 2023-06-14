Ювелирный гардероб: топ-5 аксессуаров, без которых девушке не обойтись

Иметь в запасе несколько украшений полезно для персонального стиля

Все мы знаем о базовом летнем гардеробе, который состоит из универсальных вещей, которые идеально сочетаются друг с другом, но каждой моднице стоит обзавестись и ювелирным арсеналом, с помощью которого можно удачно завершить свой look.

Стилисты указали на пять аксессуаров, составляющих универсальный набор, без которых точно не обойтись любой девушке, которая в этом сезоне стремится выглядеть стильно, красиво и модно. Что это за украшения рассказали эксперты в материале "24 канала".

Золотая или серебряная цепочка

Пусть в вашем ювелирном арсенале будет минималистичная цепочка из золота или серебра, поскольку они лаконичные и подчеркнут любой образ. Можно также носить цепочку с кулоном, но не перегибать с их количеством, поскольку в моду снова вернулась простота.

цепочка для создания стильного образа

Серьги-жемчужинки

Такие серьги являются универсальным аксессуаром, они весьма нежные, женственные и элегантные. Лучше всего выбирать миниатюрные пусеты, которые дополнят ваш look, особенно если вы надеваете элегантное платье.

серьги-жемчужины для создания стильного образа

Часы

Этот аксессуар давно стал классикой не только для мужчин, но и для женщин. В этом году в моду вернулись часы на металлическом браслете с квадратным циферблатом, поэтому для стильного образа стоит присмотреть именно такой вариант.

женские часы для создания стильного образа

Кольцо

В списке универсальных украшений, конечно же, находится кольцо. Оно придает образу определенную завершенность. Стилисты рекомендуют выбирать минималистические кольца с камешками, выполненные из золота или серебра.

кольцо, которое сделает образ стильным

Браслет

Аксессуар на данный момент пользуется большой популярность, особенно в стиле Cartier. Но если вы не можете позволить себе оригинал, тогда не стоит покупать подделку, лучше выбрать похожую модель в других магазинах.

браслет для создания стильного образа

"Телеграф" писал ранее, какой аксессуар в этом году является самым трендовым. Эксперты рассказали, с чем его правильно сочетать в образе.