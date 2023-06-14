Одежду можно спасти: три эффективных способа, которые помогут вывести жвачку

Только "на ходу" жвачку лучше не удалять.

Многие хозяйки знают, насколько бывает трудно избавить одежду от различных загрязнений и желтых пятен, а бывают случаи, когда любимую вещь и вовсе нужно как-то "спасти" от жевательной резинки. Можно, конечно же, обратиться в химчистку, но есть и другие способы, которые помогут решить проблему.

Эксперты точно не советуют прилипшую жвачку удалять "на ходу", лучше прийти домой и попробовать применить несколько простых, но эффективных домашних средств. Каких именно рассказано в материале "24 канала".

Как вывести жвачку с одежды

Утюг

Это самый простой и элементарный способ, чтобы убрать следы жевательной резинки с одежды, а также с покрывала или других крупных вещей. Для этого на жвачку нужно положить картон или кусочек ткани, а потом провести эту часть утюгом. В результате резинка "перейдет" на картон или на ткань.

Уксус

Это средство можно применять в качестве очистителя различных поверхностей. И со жвачкой он тоже может справиться, но нужно сначала нагреть уксус, обработать им проблемный участок и с помощью щетки очистить пятно.

Ацетон

Решить проблему также можно с помощью ацетона. Просто смочите им ватный диск, обработайте пятно с жевачкой, подождите несколько минут, а потом ножом аккуратно постарайтесь убрать остатки жевательной резинки. Потом отправьте вещь в стирку.

"Телеграф" писал ранее, как вывести пятна травы на джинсах. Эксперты рассказали о нескольких простых методах.